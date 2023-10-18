Викладач йоги Костянтин Погребняк пропонує бонуси за донати на Mavic 3

Волонтер Назар Федин розпочав збір на дрони Mavic 3 для підрозділу розвідки 49 батальйону Карпацької Січі. Потрібно три штуки, щоб якісно виявляти загрози та захищати безпеку переміщення самих розвідників. Їх вартість 300 тис.грн.

Власник Студії Йоги Костянтин Погребняк взяв на себе зобов’язання зібрати 10% від загальної суми, тобто 30тис.

Мені запропонував долучитись до цього збору Назар Федин, який збирає всю суму і загальними силами ми намагаємось зробити це швидше. Так як, на даний момент збори донатів відбуваються не так швидко, як на початку війни, потрібно було підключити трішки креативності.

Костянтин Погребняк пропонує людям декілька варіантів донату, за який вони можуть отримати бонуси від нього.

Якщо донат буде в 200 грн. ви можете прийти на практику з йоги в суботу о 14:00, якщо ви з Тернополя.

(Практика націнена на врівноваження неовової ситеми та має хороший антистресс ефект)

(Практика націнена на врівноваження неовової ситеми та має хороший антистресс ефект) Якщо донат буде на будь яку суму , навіть на 10 грн. Я скину вам посилання на запис відео тренування з йоги, яке має такий самий ефект.

Якщо донат буде від 500 грн. У вас є можливість потрапити до мене на індивідуальне заняття онлайн чи оффлайн. Також, на практику цв‘яхостояння або ж чайну церемонію в мому супроводі. На ваш вибір.

Якщо донат буде більше 1000 грн. Ви отримаєте 20% знижки на мій Ретрит в Карпатах 21-24 грудня.

На Mavic 3 для ЗСУ



На знищення ракових клітин на тілі Землі!



Ціль: 30 000.00 ₴



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