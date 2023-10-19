Тернопільські волонтери вдосконалили димоходи буржуйок для військових

Волонтери з Тернополя вдосконалили буржуйки, які передають бійцям на фронт. Систему димоходу влаштували так, що неможливо визначити розташування військових.

Про це розповів Суспільному волонтер Іван Блаженко.

За його словами, виробництво буржуйок для потреб ЗСУ налагодили ще у 2014 році. Їх переробляли з використаних балонів та бочок, які приносили люди. З того часу виготовили та відправили на фронт понад тисячу штук.

“У буржуйках, які ми робили раніше, комини були прямі й направлені догори, відтак, було видно дим. Росіяни з дронів бачать, як дим йде, засікають хлопців і бомблять. Теперішні димоходи віддалені від буржуйки на 8-10 метрів для того, щоб не було видно диму. Робимо одне коліно, закладаємо трубу, яку купуємо на базі. Потім прилаштовуємо ще один перехідник”.

Готові вироби Іван Блаженко привіз до волонтерського центру. Тут буржуйки готують відправити на передову. Також везуть маскувальні сітки, медикаменти, теплий одяг та продукти, говорить керівник волонтерського штабу Володимир Мосейко.

“Цей рейс великий. Організовуємо його спільно: Тернопільська область, Хмельницька область, Теофіпольщина. Фура вже навантажена 30 тоннами харчів. В основному зараз готуємося до зими. Теплий одяг, термобілизна, медикаменти, протигрипозні препарати, засоби гігієни — все, чого потребує солдат на фронті”.