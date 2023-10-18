На Тернопільщині 9 громад відмінили осінні канікули для дітей

На Тернопільщині рішення про осінні канікули в навчальних закладах будуть прийматись безпосередньо органами місцевого самоврядування на основі пропозицій керівників навчальних закладів і педагогічних рад.

Станом на сьогодні, освітні заклади 25 громад області підуть на канікули з 23 жовтня, 21 громада – з 28, 29, 30 жовтня. Вони триватимуть лише тиждень.

9 громад області вирішили відмінити осінні канікули в навчальних закладах, натомість збільшать зимові.