Депутат тернопільської міськради попався на хабарі?

Про вручення підозри депутату міської ради, повідомляє прес-служба прокуратури області.

Депутату тернопільської міськради оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане із вимаганням) депутату міськради, що працює в управлінні Держгеокадастру у Тернопільській області – Тарасу Серетному.

Встановлено, що депутат міськради, вимагав у підприємця та одержав через посередника 1500 доларів США за незастосування штрафних санкцій в результаті позапланової перевірки щодо земельної ділянки, яка перебуває в користуванні підприємця на праві сервітуту.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів США та повідомили про підозру у скоєнні вказаного злочину двох посередників. Досудове розслідування триває.

До суду скероване клопотання про обрання підозрюваному депутату запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Нагадаємо, Тарас Серетний вважає, що його переслідують через принципову позицію на посаді в.о. заступника начальника-начальника управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру.