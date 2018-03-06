Викладачі ТНПУ — агенти змін у новій українській школі

21 – 22 лютого 2018 року викладачі кафедри інформатики та методики її викладання, Барна О. В., Генсерук Г. Р., Скасків Г. М., в рамках роботи міжнародного центру «Освітня інноватика» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка провели тренінги «Інструменти інтегрованого навчання в початковій школі» та «Впровадження проектного навчання у старшій школі» для вчителів Тернопільської загальноосвітньої школи № 28.

Під керівництвом викладачів розпочато реалізацію навчально-дослідницьких проектів «Живий оркестр» для учнів початкових класів та «Стихія води» для старшокласників. Проекти базується на засадах Концепції Нової української школи, передбачають реалізацію компетентісного підходу в освітньому процесі та застосування інтегрованого навчання на практиці.