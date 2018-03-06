У Тернополі пропонують встановити пам’ятник Майстру Йоді

Якщо петиція набере потрібну кількість голосів, то міська рада візьме її на розгляд.

Згідно із сценарієм “Зоряних війн”, Йода був одним з найславетніших і наймогутніших майстрів-джедаїв у галактичній історії. Був відомий своєю легендарною мудрістю, майстерністю у володінні Сили та веденню бою на світлових мечах. Йода був членом Вищої Ради джедаїв впродовж останніх століть Галактичної Республіки і, як гранд-майстер, керував Орденом джедаїв до, під час, і після спустошливих Війн клонів. Після першої битви на Джеонозісі, Йода носив титул магістра Ордена на додачу до титулу гранд-майстра.