У Тернополі пропонують встановити пам’ятник Майстру Йоді
Сьогодні розпочався збір підписів електронної петиції щодо встановлення у Тернополі пам’ятника вигаданому персонажу із фільму “Зоряні війни” — Майстру Йоді. Станом на зараз, петицію підписали 49 осіб із 300 необхідних.
- Одним з переможців проектів громадського бюджету у 2017 р. став “Пам’ятник вчителю”, — пише автор петиції Сергій Вікторович Кутузов. — Оскільки проекту даного пам’ятнику досі немає, пропоную встановити в Тернополі пам’ятник встесвітньо відомому вчителю – Майстру Йоді.
Якщо петиція набере потрібну кількість голосів, то міська рада візьме її на розгляд.
Згідно із сценарієм “Зоряних війн”, Йода був одним з найславетніших і наймогутніших майстрів-джедаїв у галактичній історії. Був відомий своєю легендарною мудрістю, майстерністю у володінні Сили та веденню бою на світлових мечах. Йода був членом Вищої Ради джедаїв впродовж останніх століть Галактичної Республіки і, як гранд-майстер, керував Орденом джедаїв до, під час, і після спустошливих Війн клонів. Після першої битви на Джеонозісі, Йода носив титул магістра Ордена на додачу до титулу гранд-майстра.