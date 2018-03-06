В ОДА працюють над тим, щоб соціальні послуги були доступнішими навіть у віддалених селах громад

3 березня директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський разом із заступником начальника управління соціальних гарантій – начальником відділу соціальних допомог, грошових виплат та компенсацій Тамарою Козак, начальником відділу надання пільг управління соціальних гарантій Надія Репська, начальником відділу субсидій управління соціального захисту населення Тернопільської районної державної адміністрації Русланою Бойко з робочим візитом відвідали Великогаївську сільську раду. Зустрівшись із головою Великогаївської ОТГ Олегом Кохманом та іншими представниками громади, обговорили питання подальшої співпраці між сільською радою та обласними і районними органами соціального захисту населення, порядок відшкодування державою компенсацій надавачам житлово-комунальних послуг, створення органів соціального захисту населення в структурі ОТГ.

Головним питанням робочої зустрічі було обговорення організації надання соціальних послуг у «Прозорих офісах» та у віддалених робочих місцях – «старостатах».