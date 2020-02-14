Виконавча служба описує майно аеропорту “Тернопіль”

У четвер виконавча служба намагалася описати майно тернопільського аеропорту. Дирекція летовища каже: проникли незаконно, через паркан.

Таку інформацію повідомив заступник директора Тернопільського обласного комунального підприємства «Фірма Тернопільавіаавтотранс» Василь Луців, пише Політерно.



– Ситуація яка. В нас є виконавчі провадження через те, що колись австрійцям продали аеропорт. З 2010-го року, чи ще може з 2008-го, по сьогоднішній день виконавча служба ніяк не може стягнути 3,9 млн. грн. з австрійця. Ми би за ці кошти перекрили всі борги. Тому борги з попередніх періодів ростуть, оскільки з моменту настання до моменту погашення нараховується ще й пеня і штрафні санкції, – зазначив Василь Луців.



Він також розповів, що Тернопільська обласна рада постійно перераховує кошти на виплату заробітної плати працівникам аеропорту. Відповідно, комунальне підприємство сплачує до бюджету єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Втім, у випадку з боргами аеропорту, згідно із Податковим кодексом, ЄСВ зараховується до бюджету, як погашення заборгованості за попередні періоди.



– Ми платили добровільно в 2018-му, 2019-му роках. Що зробила виконавча? В грудні виконавча безпідставно, взявши з податкової дані про те, що ми за рік сплатили енну суму ЄСВ, відкриває близько 60-ти проваджень про стягнення грошей начебто за їхні послуги. Тобто ми не сплатили добровільно, а тому, що виконавча вчиняла дії. Тобто 10 відсотків за послуги ми мали би сплатити виконавчій. Ми з цим не згідні.



За словами заступника директора тернопільського аеропорту, юристи підприємства надіслали Виконавчій службі листа з інформацією від податкової. А також в листі вказали дані бухгалтерського обліку про добровільну сплату.

– Законодавство не передбачає стягнення 10% на виконавчу службу, якщо сплата боргу відбувалася добровільно. Однак, виконавча служба 13-го лютого проникає в контрольовану зону аеропорту «Тернопіль». Аеропорт «Тернопіль» – це є режимний об’єкт. Для того, щоб попасти на територію аеропорту потрібно пройти через контрольно-диспетчерський пункт. Охорона повинна зареєструвати, виписати перепустки і тільки тоді людина має право потрапити на територію аеропорту, – наголошує Василь Луців.



Втім, співробітники виконавчої служби Володимир Банах та Василь Кущак відмовилися проходити відповідну процедуру реєстрації, каже пан Луців. Тож відбувся конфлікт.



– Вони проникли до нас через паркан. Попали в аеровокзал. Не назвавшись, хто вони і чому, зробили спробу описувати майно аеропорту. На що я, як заступник директора, підійшов до них і сказав: яке ви маєте право, покажіть постанову чи інший документ. А вони почали по-хамськи поводитися, – додав зам директора.







Виконавча служба викликала поліцію, бо на їхню думку правопорядок порушувала охорона аеропорту. Як каже Василь Луців, він зумів переконати поліцейських, що «виконавці» перебувають на території режимного об’єкту незаконно.



У цьому конфлікті є ще один момент, який потребує виваженості. Коли виконавча служба прямувала в аеропорт, тим самим часом у Тернопільській ОДА відбувалося засідання оперативного штабу щодо запобігання занесення і поширення коронавірусу на території області.



Щодо проведення відповідних заходів є розпорядження голови облдержадміністрації Ігоря Сопеля від 06.02.2020-го р. Згідно цього розпорядження, ряд обов’язків покладено і на тернопільський аеропорт.

Зокрема, облаштувати відповідне приміщення та створити відповідні умови для тимчасового перебування хворого чи з підозрою на інфекційне захворювання. А також, провести тренувальні навчання з персоналом на випадок вимушеної посадки повітряного судна, на якому перебуватиме хворий пасажир.



– Я їм (виконавчій – прим.) задав питання. Кажу, хлопці, якщо ви зараз описуєте наше майно без дозволу обласної ради, це вже є незаконно. Але друге, ми тоді не зможемо виконати оті обов’язки, які на нас покладені. Ми не зможемо прийняти судно, тому що ви опишете майно, наприклад, що має аварійно-рятувальне значення: жилети, комбінезони. Як тоді нам бути? На що він відповів, що йому все до лампочки, то ваші проблеми, – наголошує Василь Луців.



Назарій Наджога