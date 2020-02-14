У Тернополі вимагають припинити акустичне насильство в громадському транспорті

Протягом останніх років у громадському транспорті Тернополя масово та постійно транслюється аудіовізуальна політична реклама міського голови Сергія Надала.

Закон України «Про рекламу» прямо забороняє будь-яку звукову рекламу в громадському транспорті.

Зокрема, пункт 5 Статті 18 говорить наступне:

«Забороняється розповсюдження реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщання пасажирів у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, в портах та аеропортах, за винятком розповсюдження соціальної реклами».

Вважаємо, що в Тернополі грубо й системно порушується ця норма Закону.

Так звана звукова трансляція інформації про роботу Тернопільської міської ради є прямою рекламою окремо взятого політика, а не соціальною рекламою.

Окрім того, за нашою інформацією, реклама розміщається безкоштовно як в приватному транспорті, так і у транспорті комунальної форми власності.

Вимагаємо:

1. Від Тернопільської міської ради: припинити порушення Законодавства й використовувати звуко-генеруючого обладнання виключно для оголошення зупинок громадського транспорту та екстреної важливої інформації, пов’язаної з безпекою пасажирів.

2. Від правоохоронних органів: припинити правопорушення й притягнути винних до відповідальності.

Відповідні звернення подані в правоохоронні органи.

Сила Людей Тернополя