На Івачівському водосховищі рибалка провалився під кригу

13 грудня о 17:30 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Малашівці Зборівського району на Івачівському водосховищі під час зимової риболовлі провалився під кригу житель м.Тернопіль, громадянин 1981 року народження.

Даного громадянина врятували рибалки до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Рятувальники, що прибули до місця події надали потерпілому домедичну допомогу та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Від подальшої госпіталізації він відмовився.