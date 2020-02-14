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Новини Тернополя 

На Івачівському водосховищі рибалка провалився під кригу

Irena 3 Views Прокоментуй!

13 грудня о 17:30 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Малашівці Зборівського району на Івачівському водосховищі під час зимової риболовлі провалився під кригу житель м.Тернопіль, громадянин 1981 року народження.

Даного громадянина врятували рибалки до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Рятувальники, що прибули до місця події надали потерпілому домедичну допомогу та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Від подальшої госпіталізації він відмовився.

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