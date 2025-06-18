Виплати до 20 тисяч гривень: у Тернополі підтримають власників зруйнованого житла

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення виділити 1 100 000 гривень з резервного фонду міського бюджету на одноразову фінансову допомогу мешканцям, чиє житло постраждало під час ракетного удару 25 травня 2025 року.

📌 Допомога — як відповідь на надзвичайну ситуацію

Кошти надаються з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та є додатковими гарантіями соціального захисту для постраждалих громадян. Суми виплат будуть диференційовані залежно від ступеня руйнувань: від 5 000 до 20 000 грн.

“Це — наша відповідь на біду, що сталася. Ми не залишимо людей наодинці з проблемами”, — зазначив один з представників міськради.

🏠 Які будинки потрапили в перелік

Компенсацію отримають власники квартир у будинках за адресами:

вул. Якима Яреми : 8, 9, 9А, 12, 16

вул. Юрія Іллєнка : 3А, 3В

вул. Текстильна : 24Г, 24Е, 30А, 34А, 38

вул. Лозовецька : 44, 98

вул. Героїв Чорнобиля : 3

вул. Леся Курбаса : 5, 6

вул. Володимира Великого : 7, 17

вул. Київська: 6

Ці адреси були визначені комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що працювала безпосередньо на місці події після обстрілу.

📝 Як отримати допомогу

До 1 серпня 2025 року власники пошкодженого житла мають можливість звернутись із заявою на ім’я міського голови до відділу звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6).