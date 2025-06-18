Виплати до 20 тисяч гривень: у Тернополі підтримають власників зруйнованого житла
Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення виділити 1 100 000 гривень з резервного фонду міського бюджету на одноразову фінансову допомогу мешканцям, чиє житло постраждало під час ракетного удару 25 травня 2025 року.
📌 Допомога — як відповідь на надзвичайну ситуацію
Кошти надаються з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та є додатковими гарантіями соціального захисту для постраждалих громадян. Суми виплат будуть диференційовані залежно від ступеня руйнувань: від 5 000 до 20 000 грн.
“Це — наша відповідь на біду, що сталася. Ми не залишимо людей наодинці з проблемами”, — зазначив один з представників міськради.
🏠 Які будинки потрапили в перелік
Компенсацію отримають власники квартир у будинках за адресами:
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вул. Якима Яреми: 8, 9, 9А, 12, 16
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вул. Юрія Іллєнка: 3А, 3В
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вул. Текстильна: 24Г, 24Е, 30А, 34А, 38
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вул. Лозовецька: 44, 98
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вул. Героїв Чорнобиля: 3
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вул. Леся Курбаса: 5, 6
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вул. Володимира Великого: 7, 17
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вул. Київська: 6
Ці адреси були визначені комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що працювала безпосередньо на місці події після обстрілу.
📝 Як отримати допомогу
До 1 серпня 2025 року власники пошкодженого житла мають можливість звернутись із заявою на ім’я міського голови до відділу звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6).