Як уникали мобілізації за гроші: у Тернополі затримали “помічника” військкомату

Правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми ухилення від мобілізації у шести регіонах України, зокрема — в Тернопільській області. Йдеться про системну злочинну діяльність, пов’язану з організацією незаконного виїзду чоловіків за кордон або ухилення від військової служби.

🔹 Суми хабарів сягали від 2 000 до 25 000 доларів США з особи.

🔹 Лише по одній справі зловмисники планували отримати щонайменше 120 000 доларів.

Тернопіль: “оновлення даних” — без вручення повісток

У Тернопільській області оперативники викрили керівника юридичної компанії, який пропонував уникнути вручення повістки в обмін на хабар. Чоловік, маючи зв’язки зі службовцями ТЦК та СП, організував “сервіс” внесення даних військовозобов’язаних до реєстрів без фактичного виклику до військкомату.

💸 Вартість таких послуг — 2000 доларів.

🔒 Зловмисника затримали на гарячому — під час одержання 600 доларів як частини домовленої суми.

Інші області: мільйонні схеми з інвалідністю, човнами і підробками

Одеса : двоє жінок вимагали 14 000 доларів від військовослужбовця ЗСУ за оформлення 2 групи інвалідності та звільнення зі служби.

Закарпаття : за 13 000 доларів мешканець обіцяв вивезти військовозобов’язаного до Румунії.

Вінниця : затримали групу чоловіків, яких намагалися переправити човном через Дністер — у гідрокостюмах.

Львів : 25 000 доларів просили за оформлення фальшивих довідок про непридатність до служби.

Харків: очільник благодійного фонду “продавав” відстрочку від мобілізації за 7 000 доларів.

Усіх організаторів схем затримано

Їхні дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 — зловживання впливом;

ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Адміністративні протоколи також складено на “клієнтів”, які скористалися послугами “помічників”.

Хто працював над викриттям

Спецоперацію провели:

Управління стратегічних розслідувань в регіонах,

слідчі управління Нацполіції ,

працівники прикордонної служби ,

прокуратури у сфері оборони Західного регіону ,

обласні прокуратури.