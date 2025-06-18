Як уникали мобілізації за гроші: у Тернополі затримали “помічника” військкомату
Правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми ухилення від мобілізації у шести регіонах України, зокрема — в Тернопільській області. Йдеться про системну злочинну діяльність, пов’язану з організацією незаконного виїзду чоловіків за кордон або ухилення від військової служби.
🔹 Суми хабарів сягали від 2 000 до 25 000 доларів США з особи.
🔹 Лише по одній справі зловмисники планували отримати щонайменше 120 000 доларів.
Тернопіль: “оновлення даних” — без вручення повісток
У Тернопільській області оперативники викрили керівника юридичної компанії, який пропонував уникнути вручення повістки в обмін на хабар. Чоловік, маючи зв’язки зі службовцями ТЦК та СП, організував “сервіс” внесення даних військовозобов’язаних до реєстрів без фактичного виклику до військкомату.
💸 Вартість таких послуг — 2000 доларів.
🔒 Зловмисника затримали на гарячому — під час одержання 600 доларів як частини домовленої суми.
Інші області: мільйонні схеми з інвалідністю, човнами і підробками
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Одеса: двоє жінок вимагали 14 000 доларів від військовослужбовця ЗСУ за оформлення 2 групи інвалідності та звільнення зі служби.
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Закарпаття: за 13 000 доларів мешканець обіцяв вивезти військовозобов’язаного до Румунії.
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Вінниця: затримали групу чоловіків, яких намагалися переправити човном через Дністер — у гідрокостюмах.
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Львів: 25 000 доларів просили за оформлення фальшивих довідок про непридатність до служби.
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Харків: очільник благодійного фонду “продавав” відстрочку від мобілізації за 7 000 доларів.
Усіх організаторів схем затримано
Їхні дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:
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ч. 3 ст. 369-2 — зловживання впливом;
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ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Адміністративні протоколи також складено на “клієнтів”, які скористалися послугами “помічників”.
Хто працював над викриттям
Спецоперацію провели:
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Управління стратегічних розслідувань в регіонах,
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слідчі управління Нацполіції,
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працівники прикордонної служби,
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прокуратури у сфері оборони Західного регіону,
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обласні прокуратури.