Допомога з Литви: ще одне авто для захисника з Тернопільщини передали на фронт

Український фронт отримав чергову автівку, придбану завдяки щирій підтримці литовських друзів. Цього разу допомогу отримав військовослужбовець з Микулинецької громади Василь, який служить у складі 44 окремої артилерійської бригади — однієї з найбільших в Україні, що об’єднує воїнів з усієї Тернопільської області.

Автомобіль вдалося викупити за сприяння литовського благодійного фонду Blue / Yellow for Ukraine, очолюваного Йонасом Охманом — давнім другом України та активним волонтером. Особлива подяка також продавцеві Сергію, який оформив автівку за справедливою ціною та з розумінням поставився до ситуації.

«Вкотре дякуємо нашим рідним литовським друзям, народу, котрий понад 10 років крокує з нами пліч-о-пліч… Люди, війна — то дорого. Але лінія захисту одна. Краще ризикувати технікою, ніж життями українців», — йдеться у повідомленні волонтерки Юлії Мамчак.

Також дякують мешканцям Микулинецької громади, які продовжують підтримувати своїх захисників.



Фонд Blue / Yellow активно допомагає Україні ще з 2014 року, забезпечуючи військових необхідною технікою, амуніцією та транспортом. Ця передача — лише один з прикладів постійної міжнародної підтримки, яка щодня рятує життя українських бійців.