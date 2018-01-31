Як іноземні студенти Тернополя увійшли в образ українців

Як повідомляють у прес-службі ТДМУ ім. І. Горбачевського, в тернопільському видавництві “Укрмедкнига” вийшла з друку серія календариків на 2018 рік зі світлинами тутешніх студентів.

Студенти ТДМУ брали участь у спільному проекті з Етногалерея “Спадок” родини Демкур. 30 січня ц.р. в університеті презентували настільний календар з яскравими образами в українських строях. Відчути автентику української культури, її дух і багатство минулого року мали можливість українські та іноземні студенти. Знімки, виконані талановитими фотографами Тарасом Хлібовичем (Thieri Newman) і Миколою Василечком (Микола Василечко), стали популярними в ЗМІ і соцмережах.

“А як не милуватися тими неймовірними сорочками, плахтами, гобортками, салбами і рештою? У кожному стібку і хрестику прописано генетичний код нашої нації. Окрім того, учасники проекту матимуть приємну і теплу згадку про свої студентські роки, унікальний досвід, глибші знання про українську культуру. ТДМУ – це не тільки кузня медичних кадрів, а й осередок культурного розмаїття. Університет з гордістю популяризує автентичну культуру України. Попереду ще багато цікавих ідей і проектів”, — зазначають координатори проекту.

Придбати настільний календар можна у книжковому кіоску в адмікорпусі (майдан Волі, 1).