Тури до найбільш популярних курортів світу

Іноді сучасні туристи губляться серед безлічі найпопулярніших курортних місць у всьому світі, які відкриті для якісного відпочинку. Греція, Туреччина, Єгипет, Чорногорія, ОАЕ, Туніс і ще багато всіляких курортів готові приймати у себе мандрівників круглий рік. Щоб забронювати тури навіть не потрібно кудись йти — достатньо відкрити сайт та полистати пропозиції, вивчити горящі путівки за розумною ціною. Навіщо переплачувати, якщо навіть на відпочинку можна зекономити? Зовсім не обов’язково відпочивати тижнями. Комусь достатньо для перезавантаження всього декількох днів. Якщо виникають будь-які сумніви, завжди можна зателефонувати менеджеру для уточнення деталей.

Найактуальніші пропозиції для відпочинку у спекотних країнах

Все може в цьому світі змінитись: часи, погляди, вік, події, сімейний стан, але позитивні емоції залишаються з нами назавжди. Вони нікуди не йдуть. І більшість цих приємних спогадів пов’язані з відпустками: морем, перельотом, шумом прибою, теплим піском, вишуканими стравами, безкрайнім горизонтом, яскравим заходом сонця. Без подібних позитивних емоцій життя стає сірим і одноманітним. Щоб спогади не стиралися з нашої пам’яті, їх потрібно періодично освіжати. Допомогти в цьому можуть подорожі до спекотних країн з безліччю пам’ятних та історичних місць, що насичують наше життя фарбами, враженнями, приємними моментами.

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Греція — унікальна природа та культурні традиції

Історія, культура та місцеві традиції Греції підкорюють з першого погляду кожного, хто перетне кордон цієї країни. Греція має унікальну природу. Варіантів відпочинку тут безліч: пляжний, екскурсійний, активний. Високий туристичний сезон розпочинається у червні і триває аж до вересня. Проте туристи приїжджають і наприкінці весни, а також у оксамитовий сезон — у середині осені. Гірськолижні курорти відкриті для відвідування взимку. Можна замовити трансфер до готелю, що не може не радувати.

Найбільш популярні екскурсійні місця Греції:

гора Олімп;

Башта Вітрів;

археологічна пам’ятка Олімпія;

храм Зевса;

Тріумфальна арка імператора Галерія;

театр Діоніса;

храм Аполлона;

монументальна будова афінського Акрополя Парфенон;

комплекс монастирів Метеори;

стадіон Панатінаїкос;

древній театр у Єпідаврі;

монастир Велика лавра.

Більшість пляжів Греції мають пологий вхід у море. Не можна відвідати Грецію і при цьому не оглянути її Архітектурні та більшість її культурних пам’яток, що належать старовинній Елладі. Кожен турист зможе обов’язково знайти для себе в Греції відпочинок до душі та відповідно до своїх уподобань.

Арабські Емірати — відпочинок за вищим розрядом

Навряд чи існує найкраще місце для високого рівня відпочинку з ідеальним обслуговуванням, ніж ОАЕ. Хоч ця країна і відноситься до місць з суворими порядками та законами, але розваг тут хоч греблю гати. У будь-яку пору року тут спокійно, безпечно, при цьому присутнє досить активне нічне життя. Краса Арабських Еміратів вражає — про неї складено багато легенд. Емірати буквально за кілька десятків років виросли на березі Перської затоки. Повсюдно розташовані клуби яхт, безліч пляжних зон, сучасних парків і красиві мечеті. Кожен турист хоча б раз у житті повинен побувати в такій благополучній країні, щоб побачити всі чудеса інженерної думки і зупинитися в одному з фешенебельних готелів ОАЕ.

Як вибрати чудовий курорт для неперевершеного відпочинку

Якщо вам важко обрати курорт, ніяк не можете визначитися, куди ж полетіти на час відпустки, тоді настав час звернутися за порадою до менеджерів FARVATER. Також можна самостійно переглянути доступні пропозиції нашого сайту, почитати відгуки інших туристів. Одні з них підходять для романтичних подорожей, інші дозволяють повністю перезавантажитися, треті обіцяють неймовірні емоції протягом усього відпочинку. Якщо хочете відчути повну самоту, слід вибирати максимально віддалені від цивілізації місця. Менеджери FARVATER підкажуть, що Вам більш сподобається, спираючись на Ваш бюджет і обов’язково допоможуть підібрати оптимальний варіант із усіх можливих.