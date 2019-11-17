П’яний таксист “вишивав” дорогою на Тернопільщині

Патрульні зупинили водія таксі, який перебував у стані алкогольного сп’яніння

Подія трапилася вчора, 16 листопада, близько 14-ї години.

Патрулюючи на Підволочиському шосе, інспектори побачили транспортний засіб Daewoo Lanos, водій якого порушив Правила дорожнього руху.

Надалі, спілкуючись із водієм авто, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: характерний різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова, поведінка, що не відповідає обстановці.

Водієві запропонували пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці зупинки транспортного засобу. Як результат – 1,33 проміле алкоголю в крові, що практично у 7 разів перевищує дозволену норму.

На 51-річного кермувальника інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в нетверезому стані). Матеріали справи передадуть у суд.