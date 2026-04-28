До Молдови під виглядом сплаву річкою: на Тернопільщині викрито організатора схеми переправлення за кордон 

За процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури викрито та затримано жителя області, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

За даними слідства, він вирішив заробити на бажанні двох осіб потрапити до Молдови. Розробив детальний план перетину межі країни поза офіційними пунктами пропуску. Згідно з інструкціями, «клієнти» під виглядом туристів мали прибути до Кам’янця-Подільського та впродовж кількох днів очікувати у готелі на подальші вказівки.

Частину маршруту чоловіки мали подолати пішки, далі — перетнути Дністер на човні, а потім знову рухатися стежками до самої лінії кордону. Підозрюваний заздалегідь підготував плавзасоби та антитепловізійні накидки, щоб «туристи» залишалися непоміченими для прикордонних нарядів.

Свої послуги він оцінив у 20 000 євро. Під час одержання 23 000 доларів США(еквівалент домовленої суми) його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі особі повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрюваному вже обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Розслідування здійснюють слідчі Чортківського РУП ГУНП в області, за оперативного супроводу співробітників військової контррозвідки СБУ.