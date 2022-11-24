Якщо у вас є родичі в селі, сплануйте варіант тимчасового переїзду, – Тернопіль готується до складної зими

Тернопіль готується до складної зими. На випадок тривалого вимкнення електроенергії (кілька днів поспіль) та значного зниження температури міська влада готує пункти обігріву в приміщеннях освітніх закладів нашого міста.

Їх обладнають генераторами, доступом до інтернету, біотуалетами. Там можна буде набрати питної води, зарядити телефони, скористатися польовою кухнею, засобами гігієни, медикаментами. Також ці приміщення будуть доступні для тимчасового проживання.

Але якщо у вас є родичі в селі, а їх будинки обладнані пічним опаленням, сплануйте варіант тимчасового переїзду. Знайте, ми підтримаємо одне одного і переможемо. А кожна випалена ввечері свічка – за упокій ворога. Україна переможе! – наголошує міський голова Сергій Надал.