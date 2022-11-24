На Тернопільщині малий бізнес сплатив понад 768,4 млнгрн єдиного податку

Понад 768,4 млн грн єдиного податку сплатив малий бізнес Тернопільщини до бюджетів тергромад краю у січні –жовтні 2022 року. Додатково місцеві скарбниці отримали 54,9 млн грн, оскільки суб’єкти підприємництва сплатили на 8відсотків більше, ніж очікувалося. Приріст до аналогічного періоду минулого року склав 77,8 млн грн або плюс 11відсотків.

Прихильниками спрощеної системи оподаткування є переважно приватні підприємці, то ж значна частина сплаченого єдиного податку – їхній внесок. Цьогоріч вони перерахували тергромадам 517 млн грн цього платежу, що на 54,9 млн грн більше, ніж торік, та 36,5 млн грн, ніж очікувалося.

Юрособи, які перебувають на спрощеній системіоподаткування, сплатили впродовж десяти місяців цього року111,5 млн грн єдиного податку. Фактична сплата перевищилаочікувані надходження на 9,7 млн гривень. Плюс платежу до минулого року склав 23,7 млн грн або 27 відсотків.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, сплатили у січні – жовтні 2022року 139,9 млн грн єдиного податку. Додатково бюджетиотримали 8,7 млн грн, що становить 7 відсотків до очікуванихнадходжень.

Варто зазначити, що єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури. До того ж у місцевих бюджетах надходження єдиного податку – друге за важливістю джерело наповнення дохідної частини.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області