Ухилянти чи студенти: на 300 відсотків зросла кількість чоловіків-вступників у ВУЗах Тернополя

У 2022 році, в рік повномасштабного російського вторгнення різко зросла кількість чоловіків, які вирішили поступили у ВУЗи країни.

Не виключення і Тернопільщина, у деяких вищих навчальних закладах кількість чоловіків-вступників першого курсу зросла більше, як на 300 відсотків.

Розслідування Наших Грошей показало, що все це невипадково.

“Українські вищі навчальні заклади (ВНЗ) фіксують небувалий приріст студентів-контрактників. Порівнюючи з минулим роком кількість нових студентів платної форми навчання зросла майже на 40%, а якщо виокремити лише чоловіків – то на 82%. У деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла вдесятеро і більше”, – йдеться у журналістському розслідуванні.

Секрет простий. Згідно з законом, статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану. При цьому вартість навчання усереднено становить трохи більше 20 тис. грн, а умови для вступу у 2022 році суттєво спростили, особливо для контрактників. На деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа.

Такою можливістю у 2022/2023 навчальному році скористалися не менше 85 тис. чоловіків призовного віку, свідчить аналіз редакції «Наші гроші. Львів». Враховуючи середню вартість року навчання (20,8 тис. грн), додатковий дохід українських університетів можна оцінити у 1,7 млрд грн.

Зокрема на Тернопільщині, кількість першокурсників чоловіків-вступників зросла на 150 відсотків – у 2021 році бажаючих було 1317, а у 2022 – 3510.

А що ж у Тернополі.

Деякі місцеві вищі навчальні заклади отримали більш, як на 300 відсотків більше, у порівняні з минулими роками чоловіків-вступників.

Зокрема, Західноукраїнський національний університет – кількість чоловіків вступників у 2022 році зросла на 313% – у 2020 році бажаючих поступити було – 985 чоловіків, у 2021 – 922, а у 2022 – 3807.

Найбільше у 2022 році бажаючих поступали на спеціальності:

Публічне управління та адміністрування (3533%)

Освітні, педагогічні науки (3250%)

Менеджмент соціокультурної діяльності (2833%)Автомобільний транспорт (1780%).

У Тернопільському національному педагогічному університеті кількість чоловіків-першокурсників у 2022 році зросла на 307 відсотків – у 2020-152 вступники-чоловіки, у 2021- 150 чоловіків, а у 2022 – 611.

Спеціальності, які користувалися популярністю:

Науки про Землю (1250%)

Дизайн (950%)

Професійна освіта (950%)

Психологія (450%)

Тернопільський національний технічний уніаерситет імені Пулюя.

У цьому закладі кількість бажаючих чоловіків-першокурсників у 2022 році зросла на 154 відсотки – 2020 рік – 445 бажаючих, 2021 рік – 495 та у 2022 році – 1259 чоловіків-першокурсників.

Найбільшою популярністю користувалися спеціальності:

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (1900%)

Телекомунікації та радіотехніка (1500%)

Харчові технології (1100%).

Галузеве машинобудування (738%)

У міністерстві освіти і науки (МОН) проблеми не бачать.

«Я думаю, що ситуація дещо простіша. Якщо військове командування прийде до висновку, що воно потребує [студентів], то будуть внесені зміни до законодавства і студенти будуть мобілізовані. А якщо, скажімо, це зараз не так потрібно, то тоді люди отримають додаткову освіту і будуть краще підготовлені до різних життєвих ситуацій, у тому числі і до мобілізації», – заявив у розмові з НГЛ генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України Олег Шаров.

Тернополяни