13:52 | 4.09.2024
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Новини Тернополя 

З 6 до 8 вересня на вул. Текстильній буде частково обмежений рух транспорту

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З 10:00 год 06 вересня по 22:00 год 08 вересня буде частково обмежений рух приватного та громадського транспорту на розв’язці вулиць Збаразька – Промислова – Текстильна – Енергетична – Злуки. Тут проводитимуть роботи з поточного ремонту дорожнього покриття.

На ділянці виконання робіт будуть встановлені відповідні дорожні знаки згідно тимчасових схем організації дорожнього руху (додаються).

Важливо! На період проведення робіт будуть внесені зміни в рух громадського електротранспорту, зокрема:

  • рух тролейбусів буде здійснюватися вулицею Вояків Дивізії Галичина з лівим поворотом на проспект Степана Бандери;
  • тимчасово не курсуватимуть тролейбусні маршрути: №5, №9, №11;
  • тролейбусний маршрут №8 курсуватиме на ділянці «Газопровід-Центр».

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