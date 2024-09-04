13:52 | 4.09.2024
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Майже 5,5 млрд грн податків і зборів надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини

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Упродовж січня-серпня цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 5 млрд 473,8 млн гривень податкових платежів. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Серед податків, які поповнили скарбниці територіальних громад краю, найбільше надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку. Так, тергромади Тернопільщини за 8 місяців цього року отримали 3 млрд 508,7 млн грн податку на доходи фізосіб, а малий бізнес сплатив 899,8 млн грн єдиного податку. Також на 433,8 млн грн місцеві бюджети поповнив земельний податок та орендна плата за землю, на 258,6 млн грн – податок на нерухоме майно.

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