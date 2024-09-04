На Тернопільщині знову масово горить суха трава

Протягом минулої доби вогнеборці ліквідували 9 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 3 га, а з початку року на території області виникло 422 пожежі на відкритих територіях на площі 202 га.

Найчастіше причиною таких пожеж стає банальна людська недбалість, а наслідки цього катастрофічні – забруднення повітря, ґрунтів, підземних вод, загроза перекидання вогню на житлові масиви, знищення домівок тварин та птахів.

Минулої доби вогнеборці ліквідували:

• пожежу сухої трави на відкритій території на площі 0,01 г у місті Зборів;

• пожежу сухої трави на відкритій території на площі 0,005 га у с. Сухостав Копичинецької ТГ;

• пожежу сухої трави на відкритій території на площі 0,012 га у місті Скалат;

• пожежу сухої трави на відкритій території на площі 0,005 га с. В. Бірки Великобірківської ТГ;

• пожежу післяжнивних залишків на відкритій території на площі 0,2 га у с. Залісся Заводської ТГ Чортківського району;

• пожежу сухої трави на відкритій території на площі 1 га у с. Городниця Гусятинської ТГ;

• пожежу сухої трави на відкритій території на площі 0,05 га у с. Яблунів Копичинецької ТГ;

• пожежу сухої трави на відкритій території на площі 0,5 га у селі Кудринці Мельнице-Подільської ТГ;

• пожежу сухої трави на відкритій території на площі 1 га у селі Лиса Підгаєцької ТГ.

ГУ ДСНС України у Тернопільській області наголошує – перебуваючи у лісі чи в полі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Адже одна іскра може спричинити масштабні пожежі.