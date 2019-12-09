14:40 | 9.12.2019
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Новини Тернополя 

З маршрутки у Тернополі випав чоловік

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Мединський, маршрутки, Тернопіль

З переломом стегна та іншими травмами 6 грудня бригада швидкої допомоги госпіталізувала до лікарні чоловіка, 1953 року народження. Тернополянин травми отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий випав з салону маршрутного таксі. За попередніми даними, водій транспортного засобу рушив з місця, а двері не зачинив.

Чоловікові надали меддопомогу. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.

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