11:20 | 12.11.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

«Чорна п’ятниця» в «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Чорна п’ятниця – ідеальний момент, щоб підготуватись до Нового року. Ми пропонуємо зробити це обгрунтовано – зайнятися своїм здоров’ям!

Саме тому підготували для вас 8 карток із послугами та комплексами, що беруть участь у Чорній п’ятниці.

 

Діагностика ШКТ

  • 25%

Ендоскопія

УЗД органів черевної порожнини

Консультація гастроентеролога

1450 грн

1085 грн

Пакет Post-COVID звичайний

-20 %

Консультація терапевта

Загальний аналіз крові

Біохімічний аналіз крові

Коагулограма

D-димер + С-реактивний білок

ЕКГ + УЗД серця (Ехо-КС)

1768 грн

1415 грн

Дитяче здоров’я

– 15%

Консультація педіатра

Загальний аналіз крові

Загальний аналіз сечі

Аналіз калу на кишкові паразити

Аналіз на ентеробіоз

634 грн

539 грн

Жіноче здоров’я

-25%

Консультація гінеколога

Консультація мамолога

Консультація косметолога

Консультація мамолога

УЗД органів малого тазу

УЗД молочної залози

Мазок на флору

Мазок на цитологію

1940 грн

1455 грн

Здоровий кишківник

-20%

УЗД органів черевної порожнини

Колоноскопія

Відеоаноскопія

Консультація проктолога

2210 грн

1768 грн

Чоловіче здоров’я

-25%

Консультація уролога

Консультація офтальмолога

УЗД передміхурової залози (т/р)

УЗД органів черевної порожнини

Загальний аналіз крові

ЕКГ

1750 грн

1313 грн

Діагностика щитовидної залози

-20%

Консультація ендокринолога

УЗД щитовидної залози

ТТГ, Т4

АТТПО

1050 грн

840 грн

Здоров’я суглобів

-20%

Консультація ортопеда-травматолога

Консультація ревматолога

Рентгенографія одного суглоба

Загальний аналіз крові

РФ, СРБ, АСЛ-О

1480 грн

1184 грн

 

Не гайте часу та мерщій бронюйте свою картку, адже вони розлітаються, як гарячі бабусині пиріжки!

Зверніть увагу! Місць дуже мало!

Термін дії: 22.11.2021 – 30.11.2021 р. 

Запис проводиться за номером: (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *