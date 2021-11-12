«Чорна п’ятниця» в «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Чорна п’ятниця – ідеальний момент, щоб підготуватись до Нового року. Ми пропонуємо зробити це обгрунтовано – зайнятися своїм здоров’ям!

Саме тому підготували для вас 8 карток із послугами та комплексами, що беруть участь у Чорній п’ятниці.

Діагностика ШКТ 25% Ендоскопія УЗД органів черевної порожнини Консультація гастроентеролога 1450 грн 1085 грн Пакет Post-COVID звичайний -20 % Консультація терапевта Загальний аналіз крові Біохімічний аналіз крові Коагулограма D-димер + С-реактивний білок ЕКГ + УЗД серця (Ехо-КС) 1768 грн 1415 грн Дитяче здоров’я – 15% Консультація педіатра Загальний аналіз крові Загальний аналіз сечі Аналіз калу на кишкові паразити Аналіз на ентеробіоз 634 грн 539 грн Жіноче здоров’я -25% Консультація гінеколога Консультація мамолога Консультація косметолога Консультація мамолога УЗД органів малого тазу УЗД молочної залози Мазок на флору Мазок на цитологію 1940 грн 1455 грн Здоровий кишківник -20% УЗД органів черевної порожнини Колоноскопія Відеоаноскопія Консультація проктолога 2210 грн 1768 грн Чоловіче здоров’я -25% Консультація уролога Консультація офтальмолога УЗД передміхурової залози (т/р) УЗД органів черевної порожнини Загальний аналіз крові ЕКГ 1750 грн 1313 грн Діагностика щитовидної залози -20% Консультація ендокринолога УЗД щитовидної залози ТТГ, Т4 АТТПО 1050 грн 840 грн Здоров’я суглобів -20% Консультація ортопеда-травматолога Консультація ревматолога Рентгенографія одного суглоба Загальний аналіз крові РФ, СРБ, АСЛ-О 1480 грн 1184 грн

Не гайте часу та мерщій бронюйте свою картку, адже вони розлітаються, як гарячі бабусині пиріжки!

Зверніть увагу! Місць дуже мало!

Термін дії: 22.11.2021 – 30.11.2021 р.

Запис проводиться за номером: (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52.