«Чорна п’ятниця» в «Оксфорд Медікал Тернопіль»
Чорна п’ятниця – ідеальний момент, щоб підготуватись до Нового року. Ми пропонуємо зробити це обгрунтовано – зайнятися своїм здоров’ям!
Саме тому підготували для вас 8 карток із послугами та комплексами, що беруть участь у Чорній п’ятниці.
Діагностика ШКТ
Ендоскопія
УЗД органів черевної порожнини
Консультація гастроентеролога
1450 грн
1085 грн
Пакет Post-COVID звичайний
-20 %
Консультація терапевта
Загальний аналіз крові
Біохімічний аналіз крові
Коагулограма
D-димер + С-реактивний білок
ЕКГ + УЗД серця (Ехо-КС)
1768 грн
1415 грн
Дитяче здоров’я
– 15%
Консультація педіатра
Загальний аналіз крові
Загальний аналіз сечі
Аналіз калу на кишкові паразити
Аналіз на ентеробіоз
634 грн
539 грн
Жіноче здоров’я
-25%
Консультація гінеколога
Консультація мамолога
Консультація косметолога
Консультація мамолога
УЗД органів малого тазу
УЗД молочної залози
Мазок на флору
Мазок на цитологію
1940 грн
1455 грн
Здоровий кишківник
-20%
УЗД органів черевної порожнини
Колоноскопія
Відеоаноскопія
Консультація проктолога
2210 грн
1768 грн
Чоловіче здоров’я
-25%
Консультація уролога
Консультація офтальмолога
УЗД передміхурової залози (т/р)
УЗД органів черевної порожнини
Загальний аналіз крові
ЕКГ
1750 грн
1313 грн
Діагностика щитовидної залози
-20%
Консультація ендокринолога
УЗД щитовидної залози
ТТГ, Т4
АТТПО
1050 грн
840 грн
Здоров’я суглобів
-20%
Консультація ортопеда-травматолога
Консультація ревматолога
Рентгенографія одного суглоба
Загальний аналіз крові
РФ, СРБ, АСЛ-О
1480 грн
1184 грн
Не гайте часу та мерщій бронюйте свою картку, адже вони розлітаються, як гарячі бабусині пиріжки!
Зверніть увагу! Місць дуже мало!
Термін дії: 22.11.2021 – 30.11.2021 р.
Запис проводиться за номером: (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52.