16:13 | 9.12.2019
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Бізнес-Погляд Новини Тернополя 

У Тернопільському центрі подології Stoppa використовують унікальний лак, який підходить для нігтів ніг

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Новинки у Stoppa❗️

☝️Відтепер у центрі подології Stoppa 👣представлена лінійка високоякісних лаків для нігтів OPI (виробництва США).

👌ОРІ – один з найвідоміших брендів в індустрії краси, лідер професійного догляду за нігтями. Лаки та гель-лаки виробництва цієї торгової марки є фаворитами у майстрів педикюру та манікюру всього світу. Його обожнюють голлівудські актриси.

Довгий період ми досліджували різні лаки і обрали найкращі.

👇Серед переваг лаків OPI можна виділити:

📍Формула лаків містить натуральний шовк і корисні амінокислоти, які сприяють відновленню нігтьової пластини

📍Величезна палітра налічує понад 350 відтінків

📍Неперевершена стійкість і тривалість ⠀


📍Лаки OPI не ушкоджують нігтьову пластину, завдяки спеціальній формулі вона надійно захищена від проникнення кольорового пігменту в структуру.

📍OPI – єдині лаки, які підходять для нігтів ніг, оскільки вони постійно здавлені у взутті, зайве навантаження сприяє руйнуванню нігтів, відшаруванню нігтьової пластини і різним дистрофіям. Лаки ОРІ не навантажують нігті і не створюють додатковий тиск. Перевірено на собі!

👣 Спробуйте лаки ОРІ і ви закохаєтесь в них на все життя.

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