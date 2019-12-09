У Тернопільському центрі подології Stoppa використовують унікальний лак, який підходить для нігтів ніг
Новинки у Stoppa❗️
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☝️Відтепер у центрі подології Stoppa 👣представлена лінійка високоякісних лаків для нігтів OPI (виробництва США).
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👌ОРІ – один з найвідоміших брендів в індустрії краси, лідер професійного догляду за нігтями. Лаки та гель-лаки виробництва цієї торгової марки є фаворитами у майстрів педикюру та манікюру всього світу. Його обожнюють голлівудські актриси.
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Довгий період ми досліджували різні лаки і обрали найкращі.
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👇Серед переваг лаків OPI можна виділити:
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📍Формула лаків містить натуральний шовк і корисні амінокислоти, які сприяють відновленню нігтьової пластини
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📍Величезна палітра налічує понад 350 відтінків
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📍Неперевершена стійкість і тривалість ⠀
📍Лаки OPI не ушкоджують нігтьову пластину, завдяки спеціальній формулі вона надійно захищена від проникнення кольорового пігменту в структуру.
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📍OPI – єдині лаки, які підходять для нігтів ніг, оскільки вони постійно здавлені у взутті, зайве навантаження сприяє руйнуванню нігтів, відшаруванню нігтьової пластини і різним дистрофіям. Лаки ОРІ не навантажують нігті і не створюють додатковий тиск. Перевірено на собі!
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👣 Спробуйте лаки ОРІ і ви закохаєтесь в них на все життя.