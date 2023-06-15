За крадіжку дитячого велосипеда тернополянин може сісти на вісім років

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує двом мешканцям обласного центру, які обікрали жителів Тернополя.

Один з підозрюваних 1968 року народження вчинив злочин на дитячому майданчику. Зловмисник привласнив мобільний телефон 8-річного хлопчика. Підозрюваний скористався моментом, коли малолітній залишив техніку без нагляду.

Натомість інший крадій 1983 року народження вкрав чужий велосипед. Зловмисник хотів продати викрадений трапорт, однак реалізувати свій задум йому завадили працівники поліції.

Підозрювані у вчиенних протиправних діяї зізналися.

Відомості про події слідчі територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 КК України.