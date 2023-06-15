Хто змовився на продажі акцій АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»

Господарський суд залишив у силі рішення АМКУ щодо змови на продажі акцій АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»

Згідно з цим рішенням, Самбірський радіозавод «Сигнал» та ТОВ «Торговий дім Львівського електролампового заводу «Іскра» були притягнуті до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії.

Господарський суд міста Києва у справі за позовом ТОВ «Торговий дім Львівського електролампового заводу «Іскра», залишив у силі рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 27.10.2022 № 9-р/тк, яким ТОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал» та ТОВ «Торговий дім Львівського електролампового заводу «Іскра» були притягнуті до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів аукціону під час продажу об’єкта малої приватизації – «Державний пакет акцій АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон».

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Аукціон проводився Регіональним відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області (ідентифікатор аукціону в системі «PROZORRO.SALE» – UA-РS-2018-09-07-000016-2).

Нагадаємо: згідно зі ст. 1 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» аукціон – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

Метою приватизації, відповідно до приписів ст. 2 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України, шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному приватному власнику.

Водночас узгодження учасниками аукціону своїх пропозицій усуває конкуренцію та змагальність між учасниками, спотворює результат, порушує право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, що може досягатися лише за наявності справжньої конкуренції.

4 травня 2023 року судом було також відмовлено у задоволенні позовних вимог іншому відповідачу, який намагався оскаржити рішення АМКУ – ТОВ «Самбірький радіозавод «Сигнал».

Нагадаємо: за змову на аукціоні з продажу підприємства комітет оштрафував:

ТОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал» – на 11 329 710,00 грн;

ТОВ «Торговий дім Львівського електролампового заводу «Іскра» – на 18 803 890,00 грн.