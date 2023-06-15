17:53 | 15.06.2023
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За одержання 6 тис доларів США за довідку про непридатність до служби судитимуть жителя Чорківщини

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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Чортківського району на Тернопільщині, обвинуваченого в одержанні 6000 доларів США за вплив на прийняття рішення уповноважених осіб державного органу (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, мешканець одного з містечок Чортківського району  отримав від «ухилянта» 6 тис доларів США за довідку військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби. Обвинувачений через пособницю запевнив військовозобов’язаного, що має знайомих, які видадуть йому необхідний документ. Він давав право на виїзд за кордон для лікування і реабілітації.
Завершено розслідування, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

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