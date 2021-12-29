За сприянням депутатів у Тернополі буде розвиватися скотарство

Як вже повідомлялося Інтернет ресурсом «polithub»,що у Тернополі обранці громади вникнувши у проблемами розведення великої рогатої худоби, що є висока вартість закупівлі кормів та низька закупівельна ціна продукції тваринництва (молоко та м’ясо) надали скотарю-забудовнику Сергію Барні земельну ділянку у 0,2680га., для сінокосіння і випасання худоби у самому Тернополі. Скотар Сергій Барна та його колгосп будуть випасати худобу поблизу річки у провулку Цегельний м.Тернопіль.

Ось тільки про скотарство та фермерство згідно даних ring.org.ua у пана Сергія Барни відомості відсутні, проте, він є засновником та керівником ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ “ТЕРНОБУД-ЖИТЛО” (38739791) https://ring.org.ua/edr/uk/company/38739791 основним профілем якого є організація будівництва будівель.

І ось 7 червня 2021 року звернення скотаря гр.Барни Сергія Мирославовича, керуючись ст.12, 34, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Генеральним планом м.Тернополя, враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин та екології (за розвиток скотарства), міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити скотарю гр.Барні Сергію Мирославовичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2680га для сінокосіння і випасання худоби за адресою пров.Цегельний.

2.Надати гр.Барні Сергію Мирославовичу (РНОКПП _____) в оренду терміном на п’ять років земельну ділянку (кад.номер 6110100000:13:013:0136) площею 0,2680га для сінокосіння і випасання худоби за адресою пров.Цегельний.

Зобов’язати гр.Барну Сергія Мирославовича в двомісячний термін здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку відповідно до чинного законодавства.

https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/proekti-rishen-sesii/proekti-rishen-sesii-tmr/49698.html

Ось так скотарство у Тернополі стало основою профільною діяльності депутатів Тернопільської міської ради. Перемога чи зрада – це вже до виборців прихильників депутатів скотарів…

ГІП