15:31 | 29.12.2021
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У тернопільських «парках нічого не будується», сказав Сергій Надал, а потім вирішив, що того не казав

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Сергій Надал, nadal

У тернопільських «парках нічого не будується». Про це сказав міський голова Сергій Надал. А потім подумав… і вирішив, що того не казав. Спочатку сказав, а потім не сказав. Без паніки. Зараз пояснимо.

 

У відео використані кадри із засідання сесії восьмого скликання Тернопільської міської ради та  ютуб-каналу “Очевидець медіа

Автор: Назар Наджога
Текст читає: Роман Комінярський
Монтаж: Віталій Фіголь

Матеріал підготовлено в рамках ініціативи «Мережа регіональних проєктів з протидії дезінформації» за підтримки National Endowment for Democracy (NED) та менторства ресурсу «БезБрехні»

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