У тернопільських «парках нічого не будується», сказав Сергій Надал, а потім вирішив, що того не казав

У тернопільських «парках нічого не будується». Про це сказав міський голова Сергій Надал. А потім подумав… і вирішив, що того не казав. Спочатку сказав, а потім не сказав. Без паніки. Зараз пояснимо.

У відео використані кадри із засідання сесії восьмого скликання Тернопільської міської ради та ютуб-каналу “Очевидець медіа”

Автор: Назар Наджога

Текст читає: Роман Комінярський

Монтаж: Віталій Фіголь

Матеріал підготовлено в рамках ініціативи «Мережа регіональних проєктів з протидії дезінформації» за підтримки National Endowment for Democracy (NED) та менторства ресурсу «БезБрехні»