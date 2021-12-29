Якою буде погода на Тернопільщині на Новий рік

Циклон нарешті покине територію західного регіону. За прогнозами синоптиків, на Тернопільщині поступово теплішатиме.

Далі у краї погоду зумовлюватиме антициклон. Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, протягом доби спостерігатиметься хмарна погода з проясненням. Обійдеться без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до 1 градусу морозу, вдень коливатиметься від двох до п’яти градусів тепла.

«Циклон залишатиме нашу територію, тому опади припиняться. На дорогах повсюди слизько, ожеледиця! Температура повітря вдень становитиме в основному -2 градуси. Антициклон, тому опади малоймовірні. 31 грудня та 1 січня в Україні очікується тепла, з “плюсами”, з дощами та мокрим снігом, погода», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода на Тернопільщині буде мінливою. А наприкінці грудня до краю прийде відчутне потепління.