За три місяці Сергій Зюбаненко змінив майже всіх керівників територіальних підрозділів Нацполіції

Про це розповів начальник Національної поліції у Тернопільській області. За його словами, такі зміни корисні, тому що нові працівники дивляться ефективніше на проблеми, які є в області.

“Була ротація, були підвищення, тому зміна керівників — це не означає, що когось ми відправили на пенсію чи відсторонили від роботи. Моя ціль — щоб керівник, який приходить з іншої області, був незалежним, це перше, а друге — вийти із зони комфорту”, — розповів Сергій Зюбаненкою.

Начальник Нацполіції області каже, практикує призначення людей на посади таким чином, який, із власного досвіду, вважає найдієвішим.

“Поліцейський зараз не дивується, коли його вранці попереджують, що далі він має працювати, наприклад, за 50 кілометрів від обласного центру”.