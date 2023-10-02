Як допомогти дитині з математикою?

Навіщо вивчати математику?

Серед молоді існує хибна думка, що математика потрібна лише в школі, а діти, які мають гуманітарний склад розуму, узагалі можуть її не вивчати.

Дослідники виявили, що люди, які знають математику, заробляють більше коштів і задоволені своїм життям, ніж люди, які її не розуміють. До того ж спеціальності, пов’язані з математикою, є більш оплачуваними.

Наука допомагає чітко висловлювати свої думки. Це вчить дітей витягувати важливу інформацію, а в подальшому правильно нею користуватися. Також провести вебінар чи прочитати лекцію неможливо без хорошої пам’яті, яка при вирішенні математичних вправ покращується.

Чому варто займатись з репетитором?

Репетитор з математики в Тернополі – професіонал, який допоможе дитині засвоїти матеріал, розвивати навички, а також підготуватися до іспитів. Викладач може допомогти, починаючи з найнижчого рівня знань. Учитель зуміє поглибити знання, незалежно від віку дитини чи рівня знань.

Останні роки онлайн-репетиторство набуло широко масштабу. Для математики не виняток. Репетитори займаються там, де діти навчаються, допомагаючи їм вирішувати шкільні завдання.

Варто відмітити, що не всі репетитори однакові – пошук висококваліфікованих і досвідчених репетиторів гарантує, що під час індивідуальних уроків буде розкрито весь потенціал учня.

Чому зараз треба починати вчити математику?

У дитини може з’явитись нерозуміння математики через пропуски, такі як хвороба, карантин. Зазвичай їй самій важко надолужити пропущений матеріал і може здатися, що відстає від однокласників.

Часто діти не усвідомлюють, як можна займатися математикою, ще й поза школою. Це може призвести до того, що вони втратять інтерес та мотивацію до навчання.

Варто відмітити, що вивчити математику за декілька місяців важко, тому краще не відтягувати, а регулярно займатись по декілька годин на тиждень, аби підтримувати належний рівень знань дитини та вивчати більш поглиблено.

Де знайти репетитора з математики?

Підтримувати дитину у виконанні домашнього роботи з математики може бути важкою роботою, особливо поєднуючи, роботу та домашні клопоти, тому стане у нагоді репетитор.

Сучасні діти звикли до онлайн режиму, їм більш зручно проводити час за монітором. Думки батьків, що онлайн-режим не ефективний у навчанні, це частий стереотип, через який вони не наважуються розпочати навчання онлайн. Варто взяти для дитини пару уроків та запитати, чи їй такий формат підходить. На сайті Mathema пробний урок можна взяти в розділі Репетитор з математики онлайн. Для цього натисніть «Зареєструватися на урок», укажіть ваше ім’я та номер телефону та залиште заявку.

Не соромтеся після уроку проговорити з репетитором, що ви хочете отримати в результаті навчання. Звертайте увагу на успіхи дитини в школі.

Як підібрати репетитора з математики?

При підборі вчителя менеджери Mathemа обов’язково вас запитають, яке ставлення дитини до предмету, з якого періоду почалися проблеми та з чим це пов’язано, а також, чим цікавиться дитина, аби репетитор зміг зацікавити дитину до вивчення матеріалу.

Якщо дитині не підійде репетитор, у вас буде можливість легкої заміни вчителя. Варто написати в чат-бот і менеджери з підтримки, які постійно на зв’язку, знайдуть заміну під ваші побажання. Вони допоможуть перенести урок, взяти паузу на період канікул, отримати інформацію з навчання дитини.

Ураховуючи ситуацію в країні зі світлом, батьки можуть повідомити про перенесення уроку після запланованого часу заняття, оскільки школа входить у складне положення.

Таким чином, батьки повинні враховувати:

· Досвід репетиторства;

· Програма, за якою дитина навчається;

· Підготовка до іспитів;

· Іноземна мова викладання та їхні навчальні програми.

Батьки для себе можуть багато цікавої інформації отримати з сайту школи. Можна подивитися на викладачів, які викладають в школі. До того ж школа активно збирає відгуки батьків та дітей, які батьки також можуть переглянути на головній сторінці школи.