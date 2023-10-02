Тернопільщина готова до опалювального сезону на 100%

В прийдешньому опалювальному періоді працюватиме понад 1200 котелень.



Частина котелень працюватиме на газі, частина на деревному паливі, вугіллі, деякі на електриці та інших альтернативних видах палива.



Генераторами на сьогодні забезпечено десятки котелень та більше 1000 об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, бюджетних установ та організацій.



Також органами місцевого самоврядування та районними військовими адміністраціями розроблені та затверджені плани дій при виникненні непередбачуваних ситуацій та можливих атак з боку російської федерації.

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