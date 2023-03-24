За вчинення грабежу поліцейські затримали 21-річного тернополянина

Молодик відкрито заволодів товаром в одному з магазинів в обласному центрі.

До співробітників поліції звернувся охоронець торгового закладу і повідомив про пограбування. Зі слів заявника, він помітив, як молодий чоловік набрав товару і попрямував до виходу. Намагався його зупинити, однак останньому вдалося втекти.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився 21-річний раніше судимий житель обласного центру. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі інкримінують йому частину 4 статті 186 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування. Також поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших злочинів.