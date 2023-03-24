До уваги тернополян! Зміни у графіку подачі гарячого водопостачання на 25-26 березня
«Тернопільміськтеплокомуненерго» повідомляє, у зв’язку із підвищенням температури повітря та через обмежену кількість виділеного природного газу на березень для населення, цими вихідними тимчасово змінено графік подачі гарячої води.
25-26 березня гаряче водопостачання буде подаватися до помешкань тернополян за таким графіком:
-субота: з 07:00 до 11:00 год, з 17:00 до 23:00 год;
-неділя: з 07:00 до 11:00 год, з 17:00 до 23:00 год.
КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення за тимчасові незручності.