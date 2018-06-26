Тернопільський “Оріон” знову готують до продажі

Тернопільське Регіональне відділення Фонду державного майна готує до продажу АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»

У РВ по Тернопільсікій області відбулось засідання аукціонної комісії для продажу державного пакета акцій АТ «Тернопільський радіозавод «Оріон». На засіданні комісії було обговорено умови продажу державного пакета акцій акціонерного товариства “Тернопільський радіозавод “Оріон”, що становить 96,1290 відсотків статутного капіталу товариства на аукціоні з умовами. Зокрема, щодо збереження основних видів діяльності товариства та авторських прав на технічну документацію виробів, створених за державні кошти та інше.

Нагадаємо, ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” – одне з провідних підприємств України по виробництву професійних засобів радіозв’язку. Підприємство має дуже зручне географічне розташування.