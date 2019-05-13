За загибель мисливських тварин у Тернопільському районі аграрії будуть відповідати

Трупи диких мисливських тварин (2 борсуки та 5 зайців-русаків) виявлено Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у квітні 2019 року спільно із представниками місцевого самоврядування села Курники Тернопільського району та Тернопільського районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, громадськістю в польових мисливських угіддях Тернопільської РО УТМР між населеними пунктами Курники та Стегниківці Тернопільського району.

Ознаки отруєння тварин кумариновими сполуками, які входять до складу речовин для обробки полів від мишовидних гризунів, підтверджено Тернопільською регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Внаслідок загибелі тварин навколишньому природному середовищу завдано шкоди на суму 56 тис. грн.

Оскільки у даному порушенні вбачаються ознаки злочину, відповідальність за який передбачено статтями 247 ККУ, матеріали у відповідності до ст. 214 КПК України направлено до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області.

Стаття 247 ККУ передбачає штраф до 1700 грн. або громадські роботи на строк від 120 до 200 годин, або обмеження волі на строк до двох років за порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки.

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