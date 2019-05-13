Тернопільський суд відхилив апеляцію колишнього помічника МВС

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу Омельчука Ігоря Костянтиновича на рішення Тернопільського міськрайонного суду від 25 січня 2019 року в цивільній справі за позовом автогосподарства Управління Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області до відповідача.

Як встановлено судом, із 5 березня 2005 року по 14 березня 2007 року Омельчук І.К. перебував на посаді помічника Міністра внутрішніх справ України (представника в Управлінні МВС України в Тернопільській області). На цей період автогосподарство УМВСУ в Тернопільській області передало в його розпорядження службовий автомобіль «Шкода Октавія», 2004 року випуску.

15 серпня 2005 року внаслідок розриву шини правого колеса іномарка під керуванням Омельчука І.К. потрапила в аварію та зазнала пошкоджень. Постановою прокуратури Кременецького району Тернопільської області від 17 лютого 2006 року кримінальна справа за фактом ДТП була закрита на підставі пункту 2 ст. 6 КПК України (в редакції 1960 року) за відсутністю складу злочину. Але після дорожньої пригоди відповідач автомобіль в УМВСУ не повернув, внаслідок чого «Шкода Октавія» зараховано як нестача.

У вересні 2011 року автогосподарство УМВСУ в Тернопільській області звернулось із позовом до суду і просило стягнути з Омельчука І.К. 124 тис. 540 грн. матеріальної шкоди.

Справа неодноразово розглядалася судами різних інстанцій.

Останнім рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 січня 2019 року позов повністю задоволено.

Не погодившись із даним рішенням, Омельчук І.К. подав на нього апеляційну скаргу та просив рішення суду першої інстанції скасувати, оскільки майнову шкоду позивачеві завдано внаслідок пошкодження автомобіля під час ДПТ, що сталось не з його вини.

Заслухавши суддю – доповідача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає.

Зокрема, з матеріалів справи вбачається, що майнова шкода полягає не в пошкодженні автомобіля «Шкода Октавія» внаслідок ДТП, а в його втраті через дії відповідача, який з моменту аварії особисто розпоряджався та володів даним автомобілем і не повернув його Управлінню МВСУ в Тернопільській області. Крім того, відповідач жодним чином не довів, що ввірене йому майно (автомобіль) не повернуто законному власнику не з його вини.

Таким чином, суд першої інстанції виніс законне, вмотивоване та обґрунтоване рішення і підстав для його скасування не має, тому апеляційну скаргу Омельчука І.К. залишено без задоволення, а рішення Тернопільського міськрайонного суду — без змін, – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

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