Тарас Циклиняк завершив роботу над дебютним виданням про Тернопіль – «Пацани повоєнних років»

аголосити на тому, що я не історик і усі проекти до яких мав та маю стосунок є суто краєзнавчими. Що вдалося зробити і до чого був причетний? Ми створили перший в Україні вуличний макет Тернополя поч. 20ст., макет Парафіяльного костелу та Першої державної гімназії, відзняли кілька «документальних фільмів», відкрили сакральний музей у криптах архикатедри та ін. Втіленими у життям мріями щиро пишаюся та вдячний усім, хто нас підтримував та допомагав, – каже чоловік.