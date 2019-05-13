Тарас Циклиняк завершив роботу над дебютним виданням про Тернопіль – «Пацани повоєнних років»
Тарас Циклиняк завершив роботу над дебютним виданням «Пацани повоєнних років».
Із 2009 року життя Тараса тісно пов’язане із темою минулого рідного Тернополя.
- Першочергово хочу наголосити на тому, що я не історик і усі проекти до яких мав та маю стосунок є суто краєзнавчими. Що вдалося зробити і до чого був причетний? Ми створили перший в Україні вуличний макет Тернополя поч. 20ст., макет Парафіяльного костелу та Першої державної гімназії, відзняли кілька «документальних фільмів», відкрили сакральний музей у криптах архикатедри та ін. Втіленими у життям мріями щиро пишаюся та вдячний усім, хто нас підтримував та допомагав, – каже чоловік.
Кульмінацією його десятирічних краєзнавчих розвідок стане серія книг об’єднаних назвою «Дитинство Тернополя».
- Радий презентувати Вашій увазі перший том «Пацани повоєнних років». Це розповідь про долю рідного міста 1945-67 рр. Книга є наслідком співпраці із Олександром Столяровим, дитячі спогади якого поміщено у першому розділі. Другий містить вибірку газетних публікацій. У виданні поміщено понад 200 світлин та рисунків. Загальний об’єм – 320 ст. Перший наклад – 300 шт.
Книга з’явилася на світ завдяки: Дарця Веретюк (обкладинка, сучасні фото, корекція графічних матеріал), Jurek Zawadzki (видавництво «Крок»), редактору Тетяні Крячко та фінансовій підтримці родини Маслівців (Andrey Maslivets) та Дігаїв (Alexey Digay).
У виданні використано світлини та поштівки із приватних колекцій Віталія Конька, Віктора Кіяшка (Viktor Kiyashko), Ігора Короля (Ігор Король), Юрія Довбуша, Олександра Столярова, Люби Ладики (Люба Ладика), Павла Балюха (Pavlo Baliukh), Віктора Мадрі (Віктор Мадрі), художника Дмитра Мулярчука / Dmytro Muljarchuk / (картина «Петриківський хутірець»), Юрія Кітчака (юрій кітчак), Юрія Завадського, Лесі Філінської (Lesya Filinska), Ірини Максимів (Саїк) та інших відкритих джерел, зокрема мережі інтернет.
На обкладинці – тернопільське Підзамче на зламі 1940-х – 50-х рр.
Виручені із продажу книги кошти допоможуть втілити у життя інші проекти, пов’язані із темою минулого Тернополя.