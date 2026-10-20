Запас води, павербанки та ліхтарики: Сергій Надал звернувся до тернополян

Після російських атак на енергетичну інфраструктуру Тернопільщини частина мешканців області залишилася без електроенергії та водопостачання. У Кременецькому районі пошкоджено енергетичні об’єкти, енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.

На тлі цих подій міський голова Тернополя Сергій Надал закликав тернополян завчасно підготуватися до можливих аварійних відключень електроенергії.

Він рекомендує подбати, щоб удома були ліхтарики, свічки, батарейки, зарядні пристрої для телефонів та заряджені павербанки. Також варто зробити запас питної й технічної води та продуктів тривалого зберігання — на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням.

Окремо Сергій Надал звернув увагу на безпеку на дорогах у темну пору доби. Восени та взимку світловий день короткий, тому він закликає використовувати світловідбивні елементи на одязі дорослих і дітей.

Переходячи дорогу ввечері або рано-вранці, варто вмикати ліхтарик чи ліхтарик на телефоні. Водіям міський голова радить бути уважними та завчасно знижувати швидкість перед пішохідними переходами.

Сергій Надал закликав тернополян подбати про власну безпеку та підтримувати одне одного в умовах можливих перебоїв з електропостачанням.