На Тернопільщині знову засмітили землю біля місця поховання

У Білецькій громаді Тернопільського району виявили черговий випадок незаконного розміщення відходів на земельній ділянці за межами села Біла. Громадянина притягнули до адміністративної відповідальності, а екологи розраховують суму завданої шкоди.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Тернопільській області.

За інформацією інспекції, відходи вивезли та залишили на земельній ділянці рекреаційного призначення. Згідно з даними Державного земельного кадастру, ця територія належить до земель загального користування, відведених під місця поховання.

Цю ділянку засмічують не вперше. Раніше екологи вже повідомляли про несанкціоноване розміщення тут будівельних та інших відходів на площі 3419 квадратних метрів. Тоді розмір шкоди, завданої земельним ресурсам, оцінили у 1 513 933 гривні. Матеріали передали до правоохоронних органів.

За новим фактом громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення вимог щодо поводження з відходами.

Наразі фахівці екологічної інспекції визначають розмір шкоди, завданої внаслідок повторного засмічення території. Суму збитків за новим фактом поки не повідомляють.