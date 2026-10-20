«Я не злочинниця, мене переслідує система»: Людмила Марченко виступила в дебатах у ВАКС

В Апеляційній палаті ВАКС розпочалися дебати у справі Людмили Марченко та Анастасії Колеснік. Колеснік визнала свою провину та просить не позбавляти її волі, а Марченко наполягає, що не вчиняла злочину і вважає справу переслідуванням з боку системи, пише 20 хвилин.

Наближається до завершення судова справа щодо нардепки Людмили Марченко та її колишньої помічниці Анастасії Колеснік. Апеляційна палата ВАКС перейшла до стадії дебатів 20 жовтня.

Просить не позбавляти волі

Першою у дебатах виступила Анастасія Колеснік. Вона повністю визнала свою провину, розкаялась у вчиненому і просила суд не позбавляти її волі, адже вона самостійно виховує двох малолітніх дітей і наразі вагітна третьою дитиною.

Нагадаємо, в суді першої інстанції Анастасія Колеснік визнавали свою вину і зазначала, що Людмила Марченко про неправомірну діяльність нічого не знала. В апеляції Колеснік змінила свою позицію. Наводимо частину її виступу.

«Коли я стала директоркою фонду ми почали займатися діяльністю, фонд активно допомагав людям, лікарням, це був період коронавірусу. Пізніше, коли розпочалася війна, до нас зверталися багато людей, волонтерів, які хотіли привозити нам гуманітарний вантаж. Я займалася оформленням документів.

Після змін у систему «Шлях» через Тернопільську адміністрацію вже було тяжко оформити волонтерів, бо вона почала вимагати довідку від водіїв з військкомату. Такої довідки ніхто не міг надати. Про ці труднощі я повідомила Людмилу Іванівну, вона сказала, що ситуація якось вирішиться. Пізніше вона довела мене до відома, що надалі волонтери, які будуть їздити від нашого фонду, будуть їздити він інакших фондів і що документи треба передавати другій помічниці.

Без її (Людмили Іванівни) дозволу я не могла вирішувати якісь питання.

За деякий час зателефонував номер незнайомий, представився Павло… Спочатку він казав, що треба виїхати по робочих справах, плюс у нього там якась родина. Він хотів виїхати, але не знав, чи буде вертатися, чи не буде. Через тиждень-два були готові документи для виїзду за кордон… Кошти приносив Г., я ті кошти передала Людмилі Іванівні, собі взяла 200 доларів.

Я не засуджую тих, хто виїжджав, тому що кожен за свою безпеку переживає.

Він (другий чоловік) під’їхав, я передала йому документи, він передав мені кошти і того ж самого дня я ці кошти завезла Людмилі Іванівні. З тих самих грошей взяла собі також 200 доларів.

Інакшого виходу у мене не було, тому що один раз я вже подумала за всіх, крім себе, тепер трішечки обставини змінилися, що мусила казати і все висловити так, як воно і було».

Далі виступив адвокат Анастасії Колеснік, після чого слово надали Людмила Марченко.

«Я не злочинниця, я людина, яку переслідує система»

Народна депутатка продовжила наполягати, що вона ні в чому не винна.

«Я не злочинниця, я людина, яку переслідує система — за розмови, за листування, за припущення.

14 лютого 2023 року проти фонду завели оперативно-розшукову справу, умовна назва «Фонд». Назва виявилась пророчою, тому що розробляли не злочинця, а фонд, розробляли конкретно мене.

Я не обіцяла вплинути абсолютно жодній людині на цій землі, абсолютно жодній. Я не брала грошей, я не знаю людей, заради яких мала ризикнути всім, що маю.

Я цього не робила. Ніхто не зміг показати суду жодного доказу, що я це робила. І найважливіше — цю справу не розслідували, її виготовили, як річ на замовлення. Спочатку вирішили, хто має бути винним, а потім під цю відповідь доробили факти. І в цих фактах звинуватили мене.

Я прийшла не по співчуття, я прийшла по справедливість.

Гроші я не отримувала від жодної людини, ні 6 тисяч доларів, ні 5 тисяч 300. Де ці гроші? Де хоч одна купюра пов’язана зі мною?

Я не усвідомлювала факту отримання грошей, бо не отримувала ніяких грошей. Я не усвідомлювала протиправного діяння, бо не вчиняла ніякого протиправного діяння. Мені не було що усвідомлювати.

То який мотив? Я заради 11 тисяч 300 доларів нібито поставила під удар мандат, свободу, честь, родину, усе життя. Хіба це логічно? Хіба розумна людина так зробить? — Ні, бо це не мотив. Це сценарій і є в ньому конкретні продюсери, і конкретні виконавці.

Версія обвинувачення: я продала свій вплив за гроші, яких ніхто не бачив. Моя версія: я робила добру справу, а справу проти мене виготовили».

Людмила Марченко не встигла оголосити промову повністю, вона продовжить виступ у дебатах у наступному засіданні. Його призначили на 21 жовтня. Після Марченко мають виступити її адвокат та прокурор.

Повне засідання і виступи обвинувачених можна переглянути у відео на ютуб-каналі Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, 19 березня Вищий антикорупційний суд визнав Марченко і її помічницю Анастасію Колеснік винними у зловживанні впливом і отриманні неправомірної вигоди та призначив покарання — по два роки позбавлення волі кожній.

В чому суть справи

У липні 2023 року НАБУ і САП повідомили Марченко та її помічниці про підозру у зловживанні впливом. За даними слідства, вони обіцяли за гроші забезпечити дозвіл ОВА на виїзд за кордон і внесення даних до системи «Шлях», оцінивши свої «послуги» у 11,3 тис. доларів США. Після отримання другого траншу детективи НАБУ викрили фігуранток.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).

Під час слідства встановили два епізоди протиправної діяльності нардепки та її помічниці. Перший епізод — отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди у розмірі 6 тис. дол. США. Другий — 5 300 дол. США.