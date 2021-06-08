Завтра 6 вулиць Тернополя залишаться без води

У середу, 9-го червня, мешканці декількох вулиць Тернополя залишаться без води.

Як розповіли у міськраді, відключення пов’язане з підключенням до водопровідної мережі новобуду на вул. Веселій.

“З 9 до 17:00 буде тимчасово припинено водопостачанняна на вулицях: Весела, Паркова, Петрушевича, Глінки (частково), Бордуляка та Північна. Дане відключення є технічною необхідністю”, – зазначили у водоканалі.

Тернополян просять зробити запаси води.

Нагадаємо, що в Тернополі працює сервіс “Сіті-бот Назар”, який сповіщає жителів міста щодо планових та аварійних відключень води, світла, газу та опалення. Долучитися до нього можна, перейшовши за посиланням.