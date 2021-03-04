Чи є життя після “корони” і коли в Бучацькій лікарні запрацює комп’ютерна томографія?

Уже рік ми живемо в умовах коронавірусної пандемії. Такого тривалого карантину у нас іще не було. «Кольорове» зонування України, локдаун, штрафи й обмеження, постійний масковий режим і, нарешті, вакцинація… Попри все, вірус не вступається, а спостерігаємо черговий пік захворюваності. З’являються дані, що коронавірус цілковито не зникає з організму після одужання, повільно руйнуючи його зсередини. То чи є здоров’я після «корони»? І як бучацькі медики навчилися протистояти недузі? Про це запитуємо у заступника директора КНП «Бучацька міська лікарня» з лікувальної роботи Оксани ВИШНЕВСЬКОЇ.

– Оксано Михайлівно, якщо на початках пандемії вважалося, що коронавірус уражує легені, викликаючи нетипові пневмонії, то тепер можна почути думки, що він атакує й інші органи. То як насправді впливає на організм людини?

– Справді, відколи почалась пандемія, всіх турбує питання: коли вже людство поборе інфекцію і яких наслідків слід очікувати після хвороби? Медики визнають, що після одужання від Covid-19 пацієнти тривалий час відчувають проблеми зі здоров’ям, уражуються практично всі органи і системи дихання, серцево-судинна, видільна і навіть психічна. Але панікувати в жодному разі не слід. Наша порада пацієнтам: зберіться зі всіма силами (як емоційно, так і фізично) і цілеспрямовано налаштуйте свій організм на подолання хвороби. Звичайно, коронавірус у кожного проходить по-різному, все залежить від імунітету: хтось втрачає смак і нюх, а хтось, задихаючись, потрапляє в лікарню.

– Що таке прихована пневмонія, характерна для Covіd?

– Є вірусна та бактеріальна пневмонії. А от при Covid-інфекції діагностують так звану «приховану». Це коли лікар вислуховує пацієнта фонендоскопом і не відзначає ніяких змін, а на рентгені чи комп’ютерній томографії помітні ураження легеневої тканини.

– Який вид діагностики пневмонії більш інформативний – рентген чи КТ?

– Звичайно, КТ. Сподіваємося, що і в Бучацькій лікарні в близькому часі буде можливість місцевим жителям отримати такий метод обстеження. Керівництво лікарні працює над цим і завдяки підтримці Петра Гадза й Олега Щиголя в нас буде КТ.

– Які аналізи слід здати, щоб контролювати своє здоров’я після Covid?

– Після перенесеної недуги кожен повинен контролювати стан свого здоров’я, отже, необхідно здати низку аналізів і отримати консультацію лікаря. Це загальний стан крові (лейкоцити, ШОЕ), загальний аналіз сечі (щоб оцінити стан нирок), глюкоза крові (проконтролювати розвиток цукрового діабету), біохімічний аналіз (зокрема печінкові проби, креатинін, сечовина, білірубін). Також було б добре здати аналіз на D-димери, бо відомо, що під час хвороби порушується система тромбоутворення в організмі і обов’язково потрібно ще довго вживати ліки, які розріджують кров. А всім відомо, що «тромби» в організмі небезпечні тим, що вони можуть спричинити інсульти, інфаркти та тромбоемболію легеневої артерії. Крім цього, слід пройти контрольну ЕКГ-діагностику та спірографію, здати аналіз на феритин та С-реактивний білок – це допоможе визначити наявність системних запальних процесів в організмі. У деяких пацієнтів після перенесеної інфекції розвивається «постковідний симптом», який проявляється втомою, довготривалою втратою нюху і смаку, труднощами з концентрацією уваги («туман в голові»), бувають депресія, біль у м’язах, періодична лихоманка і «загострюються» хронічні захворювання. Тому рекомендую всім налаштуватися на позитивну хвилю: отримуйте від життя задоволення, щоденно організовуйте собі півгодинні прогулянки на свіжому повітрі, позбувайтеся шкідливих звичок (куріння, переїдання, вживання спиртних напоїв), контролюйте своє харчування (споживайте вітамінізовану їжу, овочі, фрукти, дієтичне м’ясо, кисломолочні продукти, горіхи, сухофрукти).

– Кажуть, що наші легені потребують жирів. І всілякі дієти насправді просто відчиняють ворота для вірусів, інфекцій. Що про це каже офіційна медицина?

– Дуже цікаве питання. Логіка в цьому є. Однак офіційна медицина ще не вивчила вплив того ж сала на організм, уражений коронавірусом. Скажу лише, що якщо вам хочеться їсти сало, то їжте на здоров’я, основне – в розумних межах. Та й взагалі, організм сам підказує, що йому потрібно. Головна порада – пийте багато рідини, щоб скоріше вивести всі токсини з організму.

– Чи залежить перебіг коронавірусної хвороби від групи крові?

– Такого не знаю і в медичній літературі не зустрічала. Але відомо, що ця інфекція не зважає ні на що: ні на групу крові, ні на вік, ні на статки. Потрапляючи в організм, вірус робить свою роботу, а от яку – відповідь дасть імунна система, в кожного це індивідуально. Вірус постійно мутує, тому нам не потрібно розслаблятися і дотримуватися всіх карантинних заходів (часто мити руки, носити маски і обробляти антисептиком руки та поверхні). Непоодинокі випадки повторного ураження Covid-19, при цьому пацієнти повторно переносили захворювання у важкій формі.

– Чи забезпечена наша лікарня необхідною медтехнікою, киснем для допомоги хворим? Медикаменти надаються з державного фонду чи пацієнтам самим доводиться все купувати?

– Бучацька лікарня на сьогодні забезпечена всією необхідною медичною технікою (ШВЛ, кисневі концентратори, пульсоксиметри) та медикаментами (антибіотики, розчини) згідно з переліком лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим з Covid-19. Але деякі середники не передбачені в цьому переліку, тому дещо пацієнти змушені придбати за власні кошти.

– Як діти переносять хворобу? Чи лікуються вони стаціонарно?

– У нас не було багато дітей з коронавірусною хворобою, їх ми скеровували на лікування в Тернопільську обласну дитячу лікарню, в інфекційний відділ. З досвіду відомо, що діти здебільшого є переносниками і хворіють у легших формах, ніж дорослі.

– Чи доцільно проводити вакцинацію і хто вакцинуватиметься у першу чергу?

– Звичайно, що необхідно. Це наша надія на подолання коронавірусної інфекції. В найближчий час проведуть першу хвилю вакцинації, в якій мають бути задіяні всі медики, поліція, освіта і працівники державних установ. Потім у плановому порядку всі охочі та особи з груп ризику (літні, пацієнти з хронічними захворюваннями). Це буде безкоштовно. Всі очікують, що вакцинація від Covid-19 стримає пандемію та допоможе запобігти росту смертності від цього вірусу, а ми повернемося до нормального і звичного життя. У нашій області вже почалася кампанія вакцинації від Covid-19 вакциною Astra Zeneca, відповідно і в нас також найближчим часом будуть провакциновані колеги-лікарі і медпрацівники, які безпосередньо працюють з ковідними пацієнтами та в мобільних бригадах. Прикро, що в ЗМІ нагнітаються антивакцинальні настрої, стимулюється недовіра до виробників вакцини. Це неправильно й небезпечно. Я, наприклад, планую вакцинуватися і закликаю до цього колег. Ми маємо продемонструвати людям, наскільки це важливо й необхідно

Оксана ЧОРНІЙ.