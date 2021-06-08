На Збаражчині від удару мікроавтобус перекинуло на бік. Є постраждалі
Вівторок, 08 червня 2021 10:05
Як повідомили у пресслужбі поліції, дорогу не поділили Nissan TIIDA та Mercedes-Benz.
За попередньою інформацією, водій вантажного авто не переконався в безпечному русі і виїхав із другорядної дороги на головну. В цей момент трасою рухався Nissan, який врізався в мікроавтобус. У результаті удару бус перекинувся.
На момент аварії в легковику перебував водій та троє пасажирів. Двом дітям медики надавали допомогу.
Також до лікарні звернулися кермувальник та двоє пасажирів з іншого авто.
У водіїв відібрали зразки для перевірки на вміст алкоголю. Автопригода внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.