Жахлива подія у Тернополі: жінка довший час жила в квартирі з мертвими рідними

Моторошний і трагічний випадок стався у Тернополі. Мешканці одного із будинків на вулиці братів Бойчуків кілька днів підряд потерпали через неприємний запах невідомого походження.

Зрештою, коли той став нестерпним, люди звернулися до правоохоронців, а ті з’ясували жахливий факт.

Як повідомили редакції сайту 0352.ua жителі того будинку, в одній з квартир мешкала жінка приблизно 78-80 років із двома доньками. Після того, як 29 жовтня рятувальники виламали двері, то виявили у приміщенні мертвими матір та одну із її доньок. Іншій померлій було 50 років.

Друга донька пересувалася по квартирі на колінах у незрозумілому психічному стані. Їжі в квартирі вже не було.

За словами очевидців, тіла померлих розклалися настільки, що ймовірно перебували у помешканні вже не менше місяця. У дверях були виявлені незрушені з місця платіжки про суму, які слід сплатити за комунальні послуги, відповідна служба залишила їх 10 днів тому. Отже, як мінімум, з того часу ніхто не покидав квартиру.

Обставини жахливого випадку з’ясовуються. За розвитком подій стежте в наших наступних пулікаціях.