Кабачкові чипси – взагалі безподобні! – продукцію з садів Петра Гадза популярні фудблогери оцінили на відмінно

Днями головна кулінарна програма Західної України «Їжа Файного міста» побувала у садах Петра Гадза на Бучаччині.

Ведучі не лише оглянули насадження та виробничі потужності, а й продегустували повний спектр продукції ФГ «ГАДЗ».

Фудблогери відзначили чудові смакові характеристики яблук, соків, пюре, чипсів й наголосили на тому, що це все – органічне, без будь-яких добавок.

– Тут, у Трибухівцях, навіть повітря пахне яблуками, смаком дитинства й сильною господарською рукою. Якщо ти десь на Мальдівах в готелі їси яблуко, а тобі кажуть: «це органічне, з найкращих садів планети», то маєш розуміти, що йдеться про Бучач, – зазначив ведучий програми Юрій Шкільняк.

Експерт Владзьо оцінив усі смаколики на відмінно, а особливо йому сподобалися чипси з кабачків.

– Яблука – 5 балів. Соки, смузі – люкс. А кабачкові чипси – взагалі безподобні. Це, до речі, здорова альтернатива картопляних чипсів, які так полюбляють діти, – додав Владзьо.

Детальніше – у відео.