Житель Теребовлянщини перечислив інтернет-шахраям півмільйона гривень

Жертвою аферистів у мережі став житель Іванівської територіальної громади. Чоловік відправив на рахунок шахраїв більше 500 тис грн.

За словами потерпілого, в Інтернеті він знайшов оголошення про продаж міндобрива. Зв’язався з продавцем. Останній запевнив, що доставить товар. До заявника дійсно приїхала вантажівка з селітрою. Проте телефонний незнайомець попросив перекинути йому гроші ще до розвантаження товару. Потерпілий через банк кількома платежами перечислив на рахунок псевдопродавця 504 000 гривень.

Коли чоловік повернувся додому, водій, який привіз йому товар, теж попросив з ним розрахуватися. Вже тоді при з’ясуванні всіх обставин покупець зрозумів, що його обдурили і гроші він перекинув шахраєві.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають жителів області від таких афер. Завжди проявляйте пильність та розраховуйтеся за товар лише після його отримання. Не перекидайте гроші невідомим вам людям.

Джерело: ГУНП в Тернопільській області